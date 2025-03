Lesionado desde o final de outubro, Nuno Santos admitiu que está ansioso por regressar aos relvados.

Em conversa com Afonso Figueiredo, antigo colega de equipa no Rio Ave, o jogador leonino contou como está a viver o tempo de paragem e dos momentos que são mais complicados de passar.

«A minha vida depende muito disto e eu estou com umas saudades muito grandes de jogar. Vou sozinho muitas vezes para casa a pensar nisto e em tudo que eu passei. Há momentos em que é muito difícil mesmo, acredita. Porque... vou ser sincero, de fundo de coração. Eu sempre disse: ‘Depois [da rotura] do meu segundo [ligamento] cruzado, se tiver uma lesão grave, eu deixo futebol’», referiu no podcast Entrelinhas.

«Sempre disse isso e toda a gente sabe disso. A minha mulher, a minha família sabe disso. A minha mãe diz-me que não vai conseguir ver-me jogar quando eu voltar. Estávamos em casa este fim de semana e eu disse que em breve estaria de volta ao campo. E ela responde: ‘Ai não, não me acredito’. Ela já disse que nem quer saber como correu, ou quanto ficou o jogo. Só quer saber pelo meu pai que correu tudo bem comigo e não tive lesões.»

Questionado sobre a possibilidade de regressar aos relvados ainda esta temporada, Nuno Santos admitiu que está focado nisso.

«Acredito que sim. Chego ao clube todos os dias, dos primeiros a chegar, dos últimos a sair. Estou muito focado na minha recuperação, porque sei que dependo disso e está a correr bem.»

Durante este período de paragem prolongada, o atleta do Sporting admitiu que não tem sido fácil, revelando os pensamentos que o invadem diariamente.

«Mas custa-me muito. Sai-me do corpo. Há dias em que acordo e me deito a pensar nisto, em quando vou voltar. Questiono-me muitas vezes ‘porque é que Deus me deu isto?’ E a minha mulher diz me sempre ‘Deus dá as tarefas mais difíceis aos grandes guerreiros’. Eu acredito muito. Sou meio maluco e acredito que vou voltar, tenho a ilusão de que vou voltarcom uma força muito grande.», confessou.

«No posto médico digo ao Tiago, o terapeuta que está a cuidar de mim: ‘Tiago, já estou bem nisto ou naquilo... quanto tempo é que achas que agora estou a ir lá fora correr?’ No momento em que eu sentir que estou bem, eu vou massacrá-lo até o doutor dizer que tenho alta médica. Eu vou forçar até esse patamar porque eu sei que sou rijo e quero voltar este ano. O Sporting pode estar na final da Taça de Portugal e a final bate com os meses indicados para eu voltar.»