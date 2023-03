O golaço de letra com que Nuno Santos desbloqueou o Sporting-Boavista neste domingo está a ser destacado um pouco por todo o Mundo.

Na Europa são muitos os órgãos de comunicação social especializados em desporto que fizeram notícia do momento de inspiração do jogador dos leões.

No Reino Unido, a BT Sport; o Voetbal International ou Ziggo Sport Voetbal, nos Países Baixos; em França, a RMC Sport; e, na Argentina, o conceituado Olé também não passou ao lado da obra de arte.

Há, por exemplo, quem já coloque o golo de Nuno Santos entre os candidatos à próxima edição do Prémio Puskás, com é o caso do Globoesporte: «Vale Puskás?»

Reveja o golo de Nuno Santos aos 17 minutos do Sporting-Boavista: