Nuno Santos já foi operado. A esposa do jogador do Sporting, Diana Ribeiro Santos, partilhou uma imagem do futebolista já em pós-operatório, deitado numa cama de hospital.

«Daqui a uns meses estaremos a lembrar-nos desta noite, a pensar que tudo acontece por um motivo e que voltaste ainda mais forte do que antes. Deus escreve certo por linhas tortas. Estamos juntos, sempre, todos os dias das nossas vidas», escreveu Diana, na legenda que acompanha a imagem.

Nuno Santos, de 29 anos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito num duelo com bola com Zaydou, do Famalicão, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga portuguesa, no sábado.

O esquerdino levava dez jogos, um golo e uma assistência pelo Sporting nesta temporada. A lesão deve-o afastar durante praticamente o resto da temporada, sendo que Amorim terá de suprir a sua ausência com Matheus Reis, Geny Catamo ou Maxi Araújo.