O ala do Sporting, Nuno Santos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, confirmou o clube verde e branco, na tarde deste domingo.

A lesão, sofrida no Famalicão-Sporting de sábado, para a 9.ª jornada da Liga, faz com que Nuno Santos só deva voltar à competição na próxima época.

«Nuno Santos, ausente da sessão, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito», refere o Sporting, na nota do treino deste domingo, o primeiro da preparação para o jogo ante o Nacional, em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Nuno Santos lesionou-se nos instantes finais da primeira parte, num lance com Zaydou Youssouf, ficando no imediato com grandes queixas no joelho direito. Saiu de maca e o treinador Ruben Amorim lançaria Geny Catamo para a segunda parte.

Depois do jogo, ganho pelo Sporting por 3-0, Ruben Amorim disse que a lesão parecia «grave» e o cenário confirma-se. «Não me quero alongar muito, mas foi feio. É alguém que já passou por duas roturas de ligamentos e estaremos cá para ajudá-lo. O Nuno vai esquecer tudo o resto e seguir em frente com a recuperação. Nós estaremos cá e ele voltará porque precisamos muito dele», disse o técnico dos verde e brancos.

Nuno Santos, de 29 anos, levava dez jogos, um golo e uma assistência pelo Sporting em 2024/25. É uma baixa de vulto na ala esquerda dos leões, onde Ruben Amorim, olhando a épocas anteriores e a esta época, poderá encaixar Matheus Reis, Geny Catamo ou Maxi Araújo.

Nuno Santos junta-se a Eduardo Quaresma e Marcus Edwards nas ausências. Este domingo, os titulares do jogo em Famalicão fizeram trabalho de recuperação e os restantes jogadores fizeram treino normal no relvado, em Alcochete.

Na segunda-feira, o Sporting volta a trabalhar durante a manhã. Às 13 horas, Ruben Amorim faz a antevisão ao jogo com o Nacional, em conferência de imprensa. O jogo está marcado para as 20h15 de terça-feira.