Sporting: Nuno Santos deixa pista sobre possível regresso aos relvados
Ala português não realiza qualquer jogo oficial desde outubro do ano passado, quando se lesionou frente ao Famalicão
Nuno Santos continua em processo de recuperação de uma lesão grave, mas mantém a esperança de regressar aos relvados ainda em 2025.
Através do Instagram, o jogador do Sporting partilhou uma fotografia de um encontro que fez ao serviço dos leões, acompanhado de um «emoji» de uma ampulheta, o que poderá significar que o regresso aos relvados está muito próximo de acontecer.
O ala, de 30 anos, encontra-se na fase final da recuperação de uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, sofrida em outubro de 2024, na deslocação ao reduto do Famalicão.
Recorde-se que Nuno Santos chegou ao Sporting no verão de 2020, proveniente do Rio Ave, e tem contrato válido até 2027, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.
