Nuno Santos continua em processo de recuperação de uma lesão grave, mas mantém a esperança de regressar aos relvados ainda em 2025.

Através do Instagram, o jogador do Sporting partilhou uma fotografia de um encontro que fez ao serviço dos leões, acompanhado de um «emoji» de uma ampulheta, o que poderá significar que o regresso aos relvados está muito próximo de acontecer.

O ala, de 30 anos, encontra-se na fase final da recuperação de uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, sofrida em outubro de 2024, na deslocação ao reduto do Famalicão.

Recorde-se que Nuno Santos chegou ao Sporting no verão de 2020, proveniente do Rio Ave, e tem contrato válido até 2027, com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.

Veja aqui a mensagem de Nuno Santos: