Nuno Santos recebeu uma boa notícia, depois do susto em Alverca: afinal a lesão não é tão grave como se pensava e não tem nada a ver com o joelho. Na verdade, foi uma lesão muscular na coxa esquerda, que o vai manter de fora cerca de três semanas.

O que significa que Nuno Santos vai falhar seguramente a receção ao Santa Clara, agendada para 3 de abril, e a receção ao Arsenal, no dia 7 de abril. A visita ao Estrela da Amadora, dia 11, está em dúvida, mas o esquerdino estará de volta a tempo da viagem a Londres, para jogar no terreno do Arsenal, em jogo agendado para dia 15 de abril.