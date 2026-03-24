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Há 1h e 15min
Sporting: Nuno Santos deve voltar a tempo de ir a Londres
Esquerdino tem uma lesão muscular, bem menos grave do que inicialmente se temia
Esquerdino tem uma lesão muscular, bem menos grave do que inicialmente se temia
Nuno Santos recebeu uma boa notícia, depois do susto em Alverca: afinal a lesão não é tão grave como se pensava e não tem nada a ver com o joelho. Na verdade, foi uma lesão muscular na coxa esquerda, que o vai manter de fora cerca de três semanas.
O que significa que Nuno Santos vai falhar seguramente a receção ao Santa Clara, agendada para 3 de abril, e a receção ao Arsenal, no dia 7 de abril. A visita ao Estrela da Amadora, dia 11, está em dúvida, mas o esquerdino estará de volta a tempo da viagem a Londres, para jogar no terreno do Arsenal, em jogo agendado para dia 15 de abril.
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TAGS: Sporting Nuno Santos Liga Lesao Londres
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