O futebolista português Nuno Santos regressou este domingo aos treinos no Sporting, na sessão que marcou o retorno da equipa aos trabalhos, ao fim de uma semana.

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, o extremo português foi mais uma opção para Ruben Amorim, depois da lesão sofrida no início do mês, no jogo ante o Eintracht Frankfurt.

Entregues ao departamento médico, segundo do clube, continuam o defesa Luís Neto e o médio Daniel Bragança.

Os internacionais Fatawu, Sebastián Coates, Manuel Ugarte, Hidemasa Morita, Gonçalo Inácio e Sotiris Alexandropoulos foram ausências, por estarem ao serviço das respetivas seleções.

A equipa orientada por Ruben Amorim volta a trabalhar às 10h30 de segunda-feira, à porta fechada, em Alcochete.

O Sporting recebe o Farense no próximo dia 30 de novembro, quarta-feira, para a primeira jornada na fase de grupos da Taça da Liga.