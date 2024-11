O Sporting vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo de oito jogos aplicado a Nuno Santos, confirmou o Maisfutebol.

O jogador do Sporting foi sancionado pela Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina da FPF após a quebra de um vidro - que atingiu dois espectadores, um deles com alguma gravidade - durante o jogo da Supertaça entre os leões e o FC Porto.

Recorde-se que Nuno Santos está a recuperar de uma lesão grave num joelho que o deverá afastar dos relvados, pelo menos, até à reta final da temporada. O recurso para o TAD não tem efeitos suspensivos, o que significa que o castigo começará a ser cumprido no próximo jogo do Sporting.