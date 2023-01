A câmara da Maia homenageou nesta segunda-feira o futebolista Nuno Santos pelos feitos alcançados ao serviço do Sporting e por ser considerado um exemplo para os jovens do concelho onde cresceu.

Natural de S. Pedro de Avioso, freguesia do concelho da Maia, o polivalente de 27 anos recebeu a distinção dos Paços do Concelho pelas mãos do presidente António Silva Tiago, que também homenageou o árbitro internacional de futsal Sérgio Soares.

«Agradeço à Câmara esta distinção. É sempre um orgulho ser da Maia e representar este concelho. Com o maior respeito irei sempre dignificar este local onde nasci», referiu Nuno Santos que não abordou temas relativos ao Sporting.

O árbitro Sérgio Soares, que retribuiu a homenagem oferecendo a bola de uma das recentes finais de futsal que apitou, na Arábia Saudita, mostrou-se sensibilizado com o gesto da autarquia. «Sou munícipe da Maia, levo a bandeira da nossa terra a todos os cantos do mundo por onde passo. Tenho a felicidade de poder, dentro da campo, honrar este concelho», disse o árbitro.

O presidente da Câmara da Maia considerou os conterrâneos Nuno Santos e Sérgio Soares como «um exemplo» para os maiatos, sobretudo para «os mais jovens», e marcou o momento oferecendo a ambos uma peça em prata representativa do concelho, da autoria de Siza Vieira. «O desporto é um veículo para que a nossa juventude veja em pessoas como vocês um estímulo para sobressaírem, na vida profissional desportiva e académica. A Maia está recheada de personalidades e protagonistas com valor e é uma honra distinguir os vossos feitos», disse o autarca António Silva Tiago.