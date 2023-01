O antigo guarda-redes húngaro Ferenc Mészáros, que representou o Sporting, faleceu esta segunda-feira, aos 72 anos.

O clube leonino já manifestou «o seu pesar pela morte de Ferenc Mészáros», atleta que representou o Sporting duas épocas, de 1981 a 1983, depois de mais de uma década ao serviço do Vasas SC, da Hungria.

Depois do Sporting, Mészáros jogou uma época no Farense, em 1983/84, voltando de seguida à Hungria para jogar no Gyori ETO. Em 1986, voltou a Portugal e terminou a carreira no Vitória de Setúbal, emblema que defendeu durante três temporadas, até 1988/89.

Internacional magiar, presente nos Mundiais de 1978 e 1982, Mészáros conquistou, em Portugal, um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça pelo Sporting, todos os títulos em 1982, com Malcolm Allison ao comando na «dobradinha» e António Oliveira na Supertaça.

Já depois de deixar de jogar, Mészáros foi treinador de guarda-redes da equipa técnica do Sporting, liderada por Carlos Queiroz, em 1995/96.

A Federação húngara também já deixou as suas condolências pela morte do antigo atleta, 29 vezes internacional pela seleção.