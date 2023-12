O Sporting garantiu mais um jogador para a sua formação: Martim Martins (nascido em 2010), filho de Carlos Martins, ex-internacional português, também ele formado no Sporting, assinou contrato de formação com o clube leonino.

O avançado de 13 anos vai agora vestir a camisola dos leões depois de deixar o Estoril, no qual levava esta temporada oito jogos e um golo. Martim Martins começou a jogar aos nove anos no Malveira da Serra e estava no Estoril há época e meia.