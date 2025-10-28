Cerca de 48 horas depois da vitória em Tondela (3-0), o treinador Rui Borges decidiu fazer uma revolução total no onze frente ao Alverca e mudou 11 jogadores. Em jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga, o técnico do Sporting apostou ainda na estreia de Salvador Blopa.

No que toca aos titulares do jogo contra o Tondela, Rui Borges tomou a decisão de deixar todos de fora e renovar por completo. O banco de suplentes está repleto de jovens.

Em relação ao Alverca, Custódio Castro fez seis alterações depois da goleada caseira sofrida frente ao Gil Vicente: entram Matheus Oliveira, Baseya, Gonçalo Esteves, Diogo Martins, Davy Gui e Tiago Leite. Saem André Gomes, Sergi Gómez, Amorim, Nabil Touaizi, Figueiredo e Marezi.

Eis os onze do Sporting-Alverca:

Sporting: João Virgínia, Salvador Blopa, Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Ricardo Mangas, Giorgi Kochorashvili, Morita, Geovany Quenda, Fotis Ioannidis e Morita.

Alverca: Matheus Oliveira, Gonçalo Esteves, Kaiky Naves, Steven Baseya, Francisco Chissumba, Diogo Martins, Davy Gui, Lincoln Santos, Tiago Leite e Sabit.

Suplentes do Sporting: D. Calai, R. Ribeiro, João Muniz, David Moreira, Flávio Gonçalves, Rayan Lucas,Chris, Nel e Samuel Justo.

Suplentes do Alverca: André Gomes, Nabil Zoubdi, Sergi Sola, Alexsandro Filho, Marko Milovanovic, Cédric Nuozz, Gian Rodriguez, Kauan Gomes e Sandro Lima.

Acompanhe o Sporting-Alverca, dos quartos de final da Taça da Liga, a partir das 20h15, com o Maisfutebol.