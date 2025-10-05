Sporting apura-se para a final do Mundial de Clubes de hóquei
Leões venceram o Óquei de Barcelos por 3-1
O Sporting garantiu um lugar na final do Campeonato do Mundo de Clubes de hóquei em patins, ao vencer o Óquei Barcelos por 3-1, em San Juan, na Argentina.
O jogo, entre duas equipas portuguesas, teve um início eletrizante: Alessandro Verona marcou aos cinco segundos e Roc Pujadas ampliou aos oito minutos, colocando os leões com uma vantagem confortável.
A vantagem leonina manteve-se durante a primeira parte, com Xano Edo em grande destaque na baliza leonina, defendendo um livre direto e várias investidas adversárias.
O melhor que o Óquei Barcelos conseguiu fazer foi reduzir antes do intervalo, por Iván Morales, após novo livre direto falhado por Miguel Rocha, que esbarrou novamente na muralha Edo.
Ainda assim, o Sporting foi para o descanso a vencer por 2-1.
Na segunda parte, o equilíbrio aumentou e o desgaste físico começou a notar-se, mas a equipa de Edo Bosch mostrou solidez defensiva, resistindo às inferioridades numéricas e ao poder de fogo barcelense. A dez minutos do fim, Nolito Romero converteu um livre direto e selou o 3-1 final.
Xano Edo foi a grande figura do encontro, ao defender três livres diretos e um penálti, garantindo a presença leonina na final, onde o Sporting defrontará o vencedor do duelo entre o Barcelona e Centro Valenciano, na madrugada de segunda-feira.
Um jogo em que os leões não vão contar com Danilo Rampulla, que viu dois cartões azuis.