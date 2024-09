O Sporting e o Orlando City já tinham algo em comum - os dois clubes fazem parte do trajeto do internacional português Nani -, mas agora reforçaram ainda mais os laços. Ambos estabeleceram uma parceria técnica oficial, segundo anunciaram os leões.

O objetivos deste acordo é a «troca de experiências» e informações relacionadas com a formação de jovens atletas. «Estamos muito entusiasmados com esta parceria técnica com o Sporting CP, que tem uma história de vitórias e o seu percurso de jogadores desenvolve continuamente talentos de classe mundial», afirmou Ricardo Moreira, vice-presidente de operações de futebol e director-técnico do Orlando City, em declarações citadas pelo site do clube.

«Este protocolo visa essencialmente a troca de experiências a nível internacional. Ora, o Sporting, enquanto clube com uma dimensão mundial, interessa-se por todos os mercados desportivos. Este protocolo irá a ajudar a dar-nos conhecimento sobre o que é feito numa zona do mundo onde o futebol ainda está em desenvolvimento e, aliás, onde se irá realizar o próximo Campeonato do Mundo. Em suma, esta parceria irá permitir a troca de experiências e de métodos de trabalho em diversas áreas, nomeadamente psicologia, departamento unidade de performance, área técnica, recrutamento e outras», afirmou também Paulo Gomes, co-director-geral da Academia Cristiano Ronaldo.

Segundo este responsável, o protocolo visa a possibilidade de alguns jogadores do Orlando City jogarem no Sporting e vice-versa. Os treinadores e coordenadores da formação vão organizar encontros e visitas regulares, bem como a possibilidade de realização de jogos de preparação entre os dois clubes.