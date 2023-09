Após a paragem para os jogos das seleções, o treinador do Sporting Ruben Amorim destacou o tempo que teve para trabalhar com a equipa, mas lamentou que não tenha contado com alguns jogadores, nomeadamente Morten Hjulmand, que esteve ao serviço da Dinamarca.

«Foram duas semanas boas, alguns jogadores saíram e outros deviam ter ficado, como o Morten [Hjulmand], que precisava de mais tempo com a equipa, mas ficaram outros, tivemos um jogo-treino, trabalhámos algumas rotinas. O Ivan [Fresneda] ficou, o que é muito importante para se ambientar à equipa e à vida na academia. Aproveitámos ao máximo e estamos preparados para um ciclo que vem aí com jogos a meio da semana, que é bom, é o que queremos. Preciso de jogos para meter toda a gente a jogar, este ano é o que me custa mais fazer o onze, porque as características são diferentes, pela adaptação dos adversários, que muda a nossa abordagem», começou por dizer Ruben Amorim em conferência de imprensa em Alvalade.

O técnico dos leões fez ainda um ponto de situação sobre Diomande e Gyökeres, tendo garantido que os dois jogadores estão aptos para defrontar o Moreirense este domingo.

«O Diomande e o Viktor fizeram jogos pela seleção, vêm com ritmo, tiveram tempo de descanso, participaram em dois treinos da equipa e estão na máxima força para ajudar a equipa amanhã», frisou.

[em atualização]