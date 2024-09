O central Ousmane Diomande e o ala Geny Catamo, jogadores do Sporting, foram convocados, respetivamente, para os próximos jogos das seleções da Costa do Marfim e de Moçambique, esta sexta-feira.

Diomande faz parte de uma lista de 25 jogadores convocados pelo selecionador Emerse Faé para os jogos da Costa do Marfim ante a Serra Leoa, em casa a 11 de outubro e fora a 15 de outubro, para o grupo G de qualificação para a CAN 2025.

Já Geny Catamo está convocado para os dois jogos de Moçambique ante o Essuatíni, a contar para o grupo I. Integra uma lista de 25 convocados do selecionador nacional Chiquinho Conde.

Na lista estão também o médio do Caldas, Pedro Santos "Pepo", assim como o avançado da Académica, Gildo Lourenço. Moçambique recebe Essuatíni dia 11 de outubro e joga fora no dia 14, no caso na África do Sul, mais precisamente em Nelspruit.