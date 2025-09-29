Sporting
Sporting: Diomande recuperado a dois dias do Nápoles
Nuno Santos e Daniel Bragança são as únicas baixas por lesão
Ousmane Diomande já está totalmente recuperado e às ordens de Rui Borges.
O central costa-marfinense integrou o treino desta manhã, ao contrário de Nuno Santos e Daniel Bragança, os únicos jogadores que ainda continuam entregues à Unidade de Performance leonina.
A equipa do Sporting volta a trabalhar às 10h00 de terça-feira, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Ao início da tarde (15h00), os leões partem para Itália e é já no estádio Diego Armando Maradona que Rui Borges vai fazer a antevisão ao jogo com o Nápoles, a partir das 18h45.
O duelo com os campeões italianos, da segunda jornada da fase de liga da Champions, está marcado para quarta-feira (20h00).
