O Sporting voltou ao trabalho esta quarta-feira, nos Países Baixos, após o desafio da terça-feira diante do PSV Eindhoven, que acabou empatado a uma bola.

No site oficial do clube, é explicado que Ousmane Diomande está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador saiu em dificuldades visíveis e foi substituído por Eduardo Quaresma.

Depois do jogo, Ruben Amorim falou sobre o assunto: «O Ousmane está fora deste jogo [ndr: Casa Pia] e depois vamos ver. Estava com dificuldades em pôr o pé no chão, acho que está de muletas, vamos fazer depois uma avaliação. É recuperar os que estão aptos, temos um jogo muito importante para o campeonato no sábado», disse.

Os jogadores utilizados no jogo fizeram apenas trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde a equipa está instalada em Eindhoven, enquanto os restantes treinaram normalmente na academia do PSV.

Os leões viajam à tarde para Portugal, tendo agendado para quinta-feira, da parte da manhã, na Academia de Alcochete, uma nova sessão de treino à porta fechada.