O treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na flash interview da TVI, após a vitória frente ao Paços de Ferreira (3-0), em jogo da Taça de Portugal:

[Vitória categórica do Sporting?] «Sim, é uma vitória que não deixa dúvida. Fizemos um jogo muito bem conseguido, com organização, solidariedade. Fica um jogo muito bem conseguido, o Paços não jogou mais porque não permitimos. Golos acabaram por surgir com enorme justiça, a eficácia não surge sem a criação que fizemos.

[Tabata e Tiago Tomás] É o reflexo do que temos dito, a grande mais valia deste grupo é estarmos envolvidos, com uma identificação muito forte tem demonstrado essa vontade, assim como quem joga de início. Deram ótima resposta, não esperávamos outra coisa.

[Objetivo de ganhar a Taça] Estes jogos têm de ser decididos no momento, não podemos estar à espera de nada. A nossa intenção é chegar à final e vencer este troféu.»