A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou, esta sexta-feira, a inscrição de cinco novos jogadores até 2 de janeiro e, entre eles, está o cabo-verdiano contratado pelo FC Porto Hélio Silva, conhecido como Papalele.

O jogador de 21 anos, que esteve cerca de dois meses a treinar no Fafe, clube do Campeonato de Portugal, representou na última época o Mindelense, no país natal. Foi anunciado como reforço dos dragões para a equipa B a 12 de novembro, mas só agora pôde ser inscrito.

O FC Porto já comunicou a inscrição à Liga, organismo que, no entanto, nota que o caso de Papalele está a «aguardar confirmação» devido ao certificado internacional do jogador. O mesmo acontece com as contratações de João Amaral e Stephen Eustáquio por parte do Paços de Ferreira. «As inscrições comunicadas e a aguardar confirmação, referem-se a processos ainda em validação, que assim que forem terminados, colocam os jogadores como aptos a competirem», nota a Liga.

A entidade que tutela as provas profissionais de futebol confirmou também, esta sexta-feira, a inscrição de Pedro Mendes (Sporting) e de Adriano Castanheira (Paços).

