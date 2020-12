Emanuel Ferro, adjunto de Ruben Amorim, falou sobre a estreia de Tabata a titular e a versatilidade de Tiago Tomás. após o triunfo sobre o P. Ferreira na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

«Tem sido notório que tanto quem entra no onze inicial como os suplentes utilizados têm dado resposta muito forte. Mérito muito grande de todos eles e do suporte do grupo ao desempenho de cada um. O caso do Bruno [Tabata] não é indiferente ao que é o momento que a equipa atravessa. Este grupo só funciona se remarmos todos para o mesmo lado.»

[sobre a versatilidade de Tiago Tomás]

«A estratégia que procuramos implementar em cada jogo pode fazê-lo funcionar como ponta de lança ou na ala. O contributo dele pode ser maior dependendo do momento do jogo. O nosso modelo permite isto e facilita a integração de várias posições.»