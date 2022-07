O Sporting e o Paços de Ferreira já fecharam a transferência por empréstimo de Tiago Ilori para o clube da Capital do Móvel. O defesa português foi anunciado como reforço dos pacenses num vídeo publicado nas redes sociais.

O central foi cedido por um ano, sem opção de compra, voltando depois ao Sporting, com quem tem contrato por mais um ano, até 2024.

O central de 29 anos volta assim a ser cedido, depois de nas duas últimas épocas ter estado no Lorient e no Boavista, por empréstimo do Sporting, mas praticamente sem jogar devido a lesões.

