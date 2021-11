O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, testou positivo à covid-19 e não vai estar no banco na partida em Alvalade, frente ao Sporting, agendada para domingo.

Joshe Viela, adjunto dos beirões, orientará a equipa ante os leões, ele que já esteve na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Pako, refira-se, começou a sentir sintomas, nomeadamente tosse, no dia de quinta-feira e, por prevenção, já não deu o treino, sendo imediatamente testado. Segundo foi possível saber, essa tosse continua, mas de forma ligeira, e o técnico espanhol está vacinado contra a covid-19.

A restante comitiva do Tondela – jogadores, staff e equipa técnica – fez a habitual ronda de testes 48 horas antes do jogo esta manhã e entre o final do dia desta sexta-feira e a manhã de sábado devem conhecer-se os resultados.

O Tondela, refira-se, defronta o Sporting em Alvalade este domingo, a partir das 18h00, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

[artigo atualizado]