Pedro Gonçalves foi eleito o médio do mês da Liga em agosto.



O médio recebeu 19 por cento dos votos dos treinadores e superou a concorrência do colega de equipa João Palhinha, recolheu 18 por cento das preferências e do «benfiquista» João Mário que recebeu 16 por cento dos votos.



O jogador do Sporting participou em quatro partidas e anotou três golos, mantendo a veia goleador da época passada.



Esta é a segunda distinção que um jogador dos campeões nacionais recebe depois de Adán ter sido eleito o melhor guarda-redes do mês.