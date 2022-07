O acordo para transferência de João Palhinha para o Fulham está finalmente fechado e o jogador tem luz verde para viajar para Londres.

Os últimos detalhes ficaram acertados esta sexta-feira à tarde e prendiam-se com aspetos do contrato do jogador. Entre os clubes já vários dias que o entendimento era total.

Ora assim sendo, João Palhinha vai viajar este sábado para Inglaterra, de forma a realizar os exames médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2027.

O Sporting, por outro lado, garantiu um encaixe imediato de 20 milhões de euros, mais dois milhões possíveis que dependem de algumas variáveis.

Recorde-se que a primeira proposta do Fulham foi no valor de 18 milhões de euros, mais dois milhões dependentes de objetivos, a qual foi recusada pela SAD leonina. Os ingleses aumentaram então a oferta para vinte milhões de euros imediatos, mais dois por objetivos, o que foi ao encontro das ambições do Sporting.

Entretanto surgiram também uns problemas relacionados com agentes, que chegaram a ameaçar a transferência, os quais estão resolvidos: a Gestifute, de Jorge Mendes, vai receber a comissão de dez por cento, paga pelo Sporting, como intemediário do negócio. Já o espanhol Hernan Reguera receberá uma comissão do Fulham relativa ao contrato do jogador.

Refira-se que o Sacavenense terá direito a 1,25 por cento da transferência, por ter tido o jogador durante quatro épocas: ou seja, 250 mil euros.