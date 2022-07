João Palhinha foi oficializado como reforço do Fulham nesta segunda-feira e, conforme tinha prometido em declarações exclusivas à CNN Portugal, deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Sporting.

Antes de rumar a Inglaterra, o jogador fez uma retrospetiva dos anos vividos nos leões, desde o momento em que chegou, aos 17 anos, até aos melhores momentos: «só queria que não me acordassem do sonho que estava a viver».

«Mas como não existem caminhadas perfeitas, não escondo que houve uma certa fase do meu percurso em que pensei que o meu trajeto no nosso clube ia ficar por ali», recordou, enaltecendo o papel que a sua família teve nessa altura… até que surgiu Amorim.

Apesar de não referir o nome do treinador, percebe-se que a chegada de Amorim ao banco do Sporting, depois de ter trabalhado com ele no Sp. Braga, foi fundamental para o «renascimento» de Palhinha de leão ao peito.

«Quando menos esperava, surgiu mais uma oportunidade para mostrar tudo o que ambicionava desde que começou este sonho. Agarrei essa oportunidade com toda a determinação e esperança de que as coisas iam ser diferentes. Começámos a escrever páginas bonitas na história do nosso clube, depois de anos difíceis. Com todo o esforço, conseguimos reerguer o clube para o patamar que ele merece e que é seu ADN», orgulha-se, ao mesmo tempo que assume a satisfação pelo estado do clube que deixa.

«Saio realizado e bastante orgulhoso, não só por deixar o meu nome gravado na história do clube, mas também por vê-lo unido, estável, seguro, e, principalmente, alegre», descreve.