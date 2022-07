João Palhinha tornou-se nesta segunda-feira reforço do Fulham de Marco Silva e até já trabalhou às ordens do técnico português.

Além do vídeo de despedida que o Sporting publicou nesta manhã, os leões vão emitir uma entrevista com o médio nesta noite e num pequeno resumo divulgado pelo clube é possível perceber a emoção e lágrimas de Palhinha no momento de agradecer pelos anos que passou no Sporting.

«Acima de tudo, quero agradecer pelo carinho que me deram», disse, antes de se deixar levar pela emoção.