Fotis Ioannidis está de regresso aos treinos do Panathinaikos, sem qualquer tipo de limitações.

O clube grego partilhou, esta segunda-feira, algumas imagens do avançado de 24 anos a trabalhar com os restantes colegas de equipa, já recuperado da lesão no ombro direito sofrida no final da época passada ao serviço da seleção.

Ioannidis tem sido associado ao Sporting nas últimas semanas, sobretudo após a saída de Paulinho para o Toluca. Viktor Gyökeres é o dono da posição central do ataque dos leões e Ruben Amorim, quando questionado sobre a possível contratação do grego, apontou os jovens Rodrigo Ribeiro e Rafael Nel como alternativas ao sueco.