Fotis Ioannidis parece estar de mala feitas para Alvalade. O avançado grego jogou 72 minutos no empate a zeros entre Panathinaikos e Samsunspor, na Turquia, na segunda mão do play-off de acesso à Liga Conferência. No final do jogo, despediu-se dos adeptos.

Sendo um dos capitães e atleta do clube grego desde 2020, após o apito final os colegas de equipa entregaram-lhe a braçadeira de capitão como forma de homenagem. Foi acarinhado pelos companheiros e acenou em direção aos adeptos que deslocaram-se ao reduto do Samsunspor.

O jogo terminou empatado a zeros, mas a vitória por 2-1 na primeira mão carimbou a passagem da equipa de Rui Vitória à fase de liga da Conferência. À imprensa grega, Ioannidis praticamente confirmou a mudança para o Sporting.

«Há um acordo verbal e faltam apenas as formalidades para finalizar a transferência. Sei disso agora e serei informado mais tarde sobre os detalhes», começou por dizer. Depois, admitiu alguma emoção pelo último jogo no Panathinaikos.

«De início, não entendi o que estava a acontecer. Depois, no autocarro, apercebi-me e fiquei emocionado. Estava mais ansioso do que o normal porque queria ajudar a equipa o máximo possível. Este jogo era, talvez, o meu último e queria ganhar um pouco mais do que o habitual. Em primeiro lugar, agradeço à direção que me ajudou todos estes anos, a todos os colegas de equipa que passaram por aqui, porque são uma das razões pelas quais dei o próximo passo e persegui os meus sonhos», afirmou.

Os leões vão pagar 22 milhões de euros fixos, mais outros três milhões de euros por objetivos, pelo goleador grego do Panathinaikos.