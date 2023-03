O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Boavista (3-0), em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga:

[Sobre Diomande] «O Diomande tem de estar preparado para jogar, vai crescendo. Faltou-lhe alguma velocidade no pensamento hoje, que tinha tido em Portimão. No Sporting é preciso isso, todos os dias temos de ser perfeitos.

[Aplausos dos adeptos para o Paulinho] É a volta que a vida dá, os adeptos agora querem o Paulinho, antes criticavam o treinador por meter o Paulinho. O apoio faz dos jogadores melhores. O Esgaio, por exeplo com o Gil Vicente teve situações assim [no lado direito] e o cruzamento saiu mal, hoje saiu [assistência para o golo de Paulinho], tem a ver com a parte mental dos jogadores. Fico feliz que os adeptos acarinhem o Paulinho. Obviamente que não marcando no campeonato, as pessoas reparam mais. Mas tem 14 golos e nove assistências. É bom? Não. É suficiente para as oportunidades que criamos? Não. Mas pouco a pouco vamos tendo marcas importantes. Se com o Arsenal joga o Paulinho ou o Chermiti? Não vou dizer, até porque os jogadores ainda vão treinar.»