Paulinho afirma que a dimensão do Sporting «mesmo sem ganhar um campeonato durante 20 anos» é impressionante e refere que conquistar títulos deve ser algo natural para o clube.

«Um clube que estava há 20 anos sem ganhar e tem esta dimensão e esta pressão social, diz muito do que o Sporting é. Os valores que se vivem cá dentro são bonitos, é um clube que sabe estar e isso, por vezes, é mais importante do que ganhar títulos», em declarações a um site de uma casa de apostas.

O avançado português fala sobre a conquista do campeonato e admite que os triunfos sobre Benfica e Famalicão, já na segunda volta, foram essenciais para o triunfo. Além disso, Paulinho refere o ambiente no Estádio José Alvalade, importante para o sucesso do clube.

«Vitória em casa contra o Benfica e o triunfo frente ao Famalicão, fora de casa, aí dissemos que só dependíamos de nós. Desde que cheguei ao clube, o ambiente em Alvalade sempre foi bom. Este ano, os adeptos identificaram-se com a equipa e isso foi importante para nós», confessa.

Quando à época no geral, Paulinho recorda as palavras de Rúben Amorim, ainda no decorrer da última temporada, quando afirmou que um clube como o Sporting não podia estar sem ganhar títulos.

«Muito honestamente, esta época já começou na época anterior. Quando percebemos que já não conseguíamos sair do quarto lugar ou quando ficámos afastados do título, o discurso foi logo apontado para esta época. Acho que isso, mesmo nas férias, alimentou-nos para virmos ainda mais motivados. Amorim disse-nos desde muito cedo que este ano era o ano do tudo ou nada, que um clube e uma equipa como nós não podia estar sem títulos. Tínhamos de lutar para sermos campeões nacionais, o Sporting tinha de ser campeão nacional, andar lá perto não chegava», explica o avançado.

Por fim, o camisola 20 dos leões fala também sobre a relação que tem construído com os adeptos, desde que chegou ao clube, que considera ser muito especial.

«Música que os adeptos criaram para mim é mais importante que qualquer golo que marquei pelo Sporting, é mais do que apenas uma música para mim, é uma relação que temos e que nunca darei o suficiente ao clube para tentar retribuir o que me deram», admite Paulinho.