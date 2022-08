Paulinho é baixa confirmada no Sporting para o clássico frente ao FC Porto, da terceira jornada da Liga, agendado para o próximo sábado.

O jogador de 29 anos lesionou-se durante esta semana e já não foi opção na receção ao Rio Ave, que os leões venceram por 3-0. No final da partida, Ruben Amorim revelou a ausência do avançado para o jogo no Estádio do Dragão.

«O Paulinho não vai estar disponível para o jogo do FC Porto. Teremos outros e agora é preparar o jogo para ganhar», disse o técnico do Sporting, na zona de entrevistas da SportTV.