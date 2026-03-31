Paulo Bento, antigo treinador do Sporting, acredita que a introdução do videoárbitro (VAR) no futebol português contribuiu para aproximar os leões dos rivais.

«Era alguma coisa mais Benfica/FC Porto e trouxe o Sporting para um patamar de igualdade. Foi o VAR que muita gente critica, mas que tem de ser enaltecido», atirou em declarações aos jornalistas no Fórum de treinadores, em Albufeira, no Algarve.

«Ajudou aquele [Sporting] que estava um bocadinho fora do grupo», reforçou Paulo Bento. Porém, o treinador de 56 anos fala ainda de um «triângulo» que ajudou a criar bases fortes no clube: o presidente Frederico Varandas, o ex-diretor desportivo Hugo Viana e o ex-treinador Ruben Amorim.

Ainda sobre o VAR, o técnico português acredita que contribuiu para trazer maior justiça competitiva. Reconheceu que existem críticas, mas defendeu que o princípio deve manter-se.

«Outra coisa é que nem pela televisão consigam arbitrar um jogo, isso já é algo diferente», referiu, concluindo que é importante reduzir a margem de «decisão subjetiva» dos árbitros.