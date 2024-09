O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Paulo Iago ao Real Madrid, médio de 17 anos que vai reforçar a equipa B.

«Paulo Iago é a mais recente contratação do futebol de formação do Sporting Clube de Portugal», pode ler-se no comunicado oficial dos verde e brancos.

No Real Madrid desde 2014, onde na época passada jogou nos juniores, o futebolista espanhol prepara-se para começar a primeira aventura no estrangeiro. É internacional sub-15, sub-16 e sub-17 por Espanha.

Tal como noticiou o Maisfutebol, a transferência não implica qualquer gasto para o Sporting, que consegue o jogador a custo zero, ficando com 50 por cento do passe de Paulo Iago: os outros 50 por cento ficam com o Real Madrid.

«Estou muito feliz por assinar com o Sporting CP porque é um clube que já fez grandes coisas e formou grandes jogadores como Cristiano Ronaldo e Luís Figo. Estou muito entusiasmado pois é um clube que aposta muito na formação e nos jovens, isso motiva-me», disse aos canais de comunicação do clube.

Relativamente a jogadores que representaram os leões, Paulo confessou que quer repetir o legado de dois compatriotas: Pedro Porro e Antonio Adán.

«Sei que passaram por aqui alguns compatriotas meus como o Pedro Porro e o Antonio Adán, que ganharam muitos títulos no Sporting CP. Oxalá possa também conquistar muitos troféus como eles», acrescentou.