Pedro Gonçalves reagiu com uma mensagem de esperança ao empate no dérbi na Luz, que adia a decisão do título para a última jornada.

«Nunca foi fácil», escreveu o internacional português na sua conta oficial no Instagram, acrescentando «A pré-época mais difícil de sempre», numa referência à sua recuperação de lesão, após uma longa paragem de cinco meses.

A publicação teve várias reações. Entre elas, a de Geovany Quenda, que fez referência a um lance polémico entre Pote e Otamendi, ainda na primeira parte do dérbi da Luz.

«Olha o lance do penálti. Eu sei que fizeste de propósito», escreveu o jovem extremo.