Rúben Amorim fez a antevisão à deslocação a Famalicão, em jogo da nona jornada da Liga portuguesa, em conferência de imprensa realizada em Alcochete, nesta sexta-feira.

O treinador do Sporting confirmou que as duas únicas baixas por lesão, neste momento, são Eduardo Quaresma e Marcus Edwards, abordando também os regressos de Ousmane Diomande e Pedro Gonçalves (contra a antiga equipa).

«Matheus Reis está na mesma situação do Pote, não pode fazer o jogo todo. O Diomande é mais robusto fisicamente e poderá ir a jogo os noventa minutos», disse Amorim, não revelando se Pote será titular ou partirá do banco de suplentes.

Amorim disse ainda que Gonçalo Inácio apresenta algum cansaço porque tem-se «sacrificado pela equipa». Mesmo com estes regressos, Amorim joga pelo seguro.

«Descansado nunca estou, porque as lesões têm acontecido de um momento para o outro. A maior parte das lesões não são musculares e podem acontecer num treino ou num jogo. O Pote vai demorar algum tempo a voltar ao ritmo em que estava, mas o seu regresso é uma excelente notícia», disse.

O treinador do Sporting falou ainda sobre o extremo Marcus Edwards, dando a entender que seria útil contra o Famalicão. «Precisamos muito do Marcus [Edwards], praticamente ainda não contamos com ele este ano e faz-nos muita falta», referiu.