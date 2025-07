Após a saída de Viktor Gyökeres para o Arsenal, os rumores de uma eventual saída de Morten Hjulmand não assustam Pedro Gonçalves.

O internacional português confessou à RTP que tendo em conta o que sabe, tanto «da parte do Hjulmand como do presidente», o jogador não vai sair do Sporting durante este mercado. Ainda assim, mostra-se tranquilo, já que caso aconteça, o clube terá de «comprar alguém» para a posição do capitão leonino.

«Não lhe pedimos nada. Sabemos que da parte dele e do presidente, que dificilmente sairá. Se sair, têm de comprar alguém. Faz parte do futebol. Estou mais focado no jogo da Supertaça agora do que com o mercado. Isso tem de perguntar ao presidente, ao treinador ou ao Bernardo (Palmeiro). Não ligo muito a essas coisas», afirmou.