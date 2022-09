Pedro Gonçalves parece não estar muito satisfeito com a atribuição da autoria do terceiro golo do Sporting na goleada frente ao Portimonense.

A Liga contabilizou como autogolo de Pedrão, invés de atribuir o golo ao internacional português, que já reagiu bem humorado nas redes sociais e até fez um pedido.

«Façam favor de contar como golo meu», escreveu Pote.