Principal goleador do Sporting neste início de temporada, Pedro Gonçalves é baixa confirmada para a receção dos leões ao Paços de Ferreira, devido a castigo.

O treinador adjunto dos leões deixou elogios ao médio, mas frisou que a resposta que tem sido dada nesta fase inicial da época é mérito coletivo.

«As respostas são sempre coletivas. Há jogadores que se destacam pelos golosm, outros têm ações menos mediáticas, mas igualmente importantes. Podemos sempre destacar e não podemos ficar indiferentes àquilo que tem sido feito pelo Pote, mas a grande essência deste trabalho da equipa tem sido coletivo, com a contribuição de todos» defendeu Emanuel Ferro, em conferência de imprensa.

Sem Pote, mas com a seriedade habitual. É isso que garante o técnico: «Paços vai apostar na Taça? Não esperávamos outra coisa de um treinador [Pepa] ambicioso que acredita nuito no seu trabalho e naquilo que tem sido feito. Esperamos esse adversário competitivo, que nos vai exigir o melhor de nós e nós acreditamos que vamos estar à altura do desafio. É um jogo com características diferentes do campeonato, queremos chegar à final e ganhar a Taça de Portugal.»