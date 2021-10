Nuno Santos falou aos jornalistas em Alcochete e foi questionado sobre o impacto que a lesão de Pedro Gonçalves tem tido na equipa.

«Sentimos a falta do Pote, tanto no grupo, como como jogador. É um jogador fantástico e isso viu-se na época passada, mas todos os jogadores são importantes neste grupo, como se viu no ano passado. A equipa é um só», começou por dizer, acrescentando:

«Mas o Pote estando de volta é mais uma ajuda e mais um grande jogador para nos ajudar.»

Questionado sobre o estado atual do companheiro de equipa, Nuno Santos afirmou: «O Pote é um jogador forte e já está apto para o que aí vem.»