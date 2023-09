Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio José Alvalade (jornada 5 da Liga 2023/24):

[Apesar de poder desequilibrar de um momento para o outro, Pote parece por vezes estar a dormir no jogo. Não sente a tentação de o espicaçar?]

«Quando houve aquela brincadeira com o Vizela [n.d.r.: reagiu nas redes sociais a críticas de adeptos do Sporting], o Pote foi o jogador que mais correu em campo. Ele dá tudo. Joga a todas as posições e é muito prejudicado por isso. Até na seleção, porque é difícil perceber a posição dele. Tenho muito orgulho em ser treinador do Pote. É um dos meus jogadores favoritos, porque dá tudo, porque entende o jogo e porque às vezes tapa buracos que não são dele. O facto de ser o melhor marcador, o jogador mais falado no campeonato e eu olhar para ele e vê-lo a fechar lances em que só se está a desgastar, mas eu percebo o que ele está a fazer.

Não preciso de espicaçar o Pote, porque ele dá-me tudo o que é entendimento do jogo e prejudica-se em prol da equipa. É muito difícil ter o melhor marcador a fazer isso e ele faz. Quero que ele se sinta confortável e continue muitos anos, porque é um jogador muito importante para nós.»