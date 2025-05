A festa de campeão do Sporting gerou momentos inesquecíveis no passado sábado, sendo muitos deles protagonizados por Pedro Gonçalves. Uma ocasião que gerou várias reações nas redes sociais ocorreu ainda no Estádio José Alvalade, com o comediante Guilherme Geirinhas a tentar «roubar» informações num momento «vulnerável».

«Estes vossos momentos vulneráveis em que vocês estão a celebrar, são bons para dizerem coisas que depois se arrependem. Portanto eu só quero que jures amor eterno ao Sporting», começou por dizer Geirinhas.

«Como o Amorim, não é?», interrompeu o jogador do Sporting.

A dupla não controlou o riso e Pote completou: «O Amorim disse coisas e depois arrependeu-se».

De recordar que Ruben Amorim deixou o comando técnico do Sporting em novembro de 2024 e rumou ao Manchester United.