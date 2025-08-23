Pedro Gonçalves, autor de um hat-trick frente ao Nacional, na Choupana, num triunfo por 4-1, em declarações à Sporttv:

«Se estou bem depois das queixas que tive? Sim, foi um pouco da relva que levantou quando pus o pé no chão. Agora estou bem, o doutor deu-me um analgésico, acredito que quando arrafecer vai doer-me mais, mas são coisas que temos de aceitar e que fazem parte da vida de um jogador.

Tem sido um momento especial lá em casa, com as minhas duas filhas e com a minha mulher. É um momento incrível que estou a viver e estes três golos são para elas.

Na primeira parte mandei uma bola à trave, mas também podíamos ter sofrido mesmo em cima do intervalo, numa bola parada que temos de defender melhor. Foi uma boa vitória, mas não foi um dos nossos melhores jogos, podemos fazer bem melhor. A época é longa. As coisas estão a correr bem, mas a qualquer momento podem começar a correr mal, por isso temos de continuar a trabalhar e a dar o nosso melhor sempre.»