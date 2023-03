O médio do Sporting, Pedro Gonçalves, em declarações na flash interview da SIC Notícias após o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, com uma vitória nos penáltis diante do Arsenal:

«Uma vitória completamente merecida. Estivemos sempre em desvantagem, mas acreditámos sempre e é completamente merecido.

[Golo do meio-campo] Foi o momento, no momento em que levantei a cabeça vi que o guarda-redes estava adiantado, saiu tudo perfeito. Não é treinado, saiu-me no momento. Estou contente pelo golo e pela equipa.

[Até onde pode ir o Sporting] Depende da sorte do sorteio, nesta eliminatória não tivemos muita sorte. É esperar, ver, e como disse no resultado anterior, vamos jogo a jogo e logo se vê.

[Jogo de sacrifício] Sim, eles jogaram muito baixo, tinha de pressionar muito alto e fazia muitos quilómetros. Estava cansado, não conseguia mais. Fico contente pela equipa e parabéns ao Adán que fez uma excelente exibição.»