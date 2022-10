O futebolista português do Sporting, Pedro Gonçalves, deixou este sábado uma mensagem a garantir que há união no seio do plantel dos leões, na véspera do jogo com o Varzim para a terceira eliminatória da Taça de Portugal e após a derrota caseira ante o Marselha, por 2-0, na quarta-feira, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pedro Gonçalves foi expulso ante os gauleses, num jogo que o Sporting acabou com nove jogadores em campo, dado que Ricardo Esgaio também foi expulso. O defesa dos leões viu mesmo amarelo, vermelho e cometeu um penálti em dois minutos, na primeira parte.

«Quando um falha, falhamos todos! Se há coisa que existe neste grupo é que nos ajudamos a levantar depois dos erros cometidos. Vamos dar tudo até ao fim pelo Sporting. Amanhã há mais e é para ganhar», pode ler-se na mensagem na conta oficial de Pedro Gonçalves, na rede social Instagram.

O Varzim-Sporting joga-se a partir das 19 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.