O avançado do Sporting, Pedro Gonçalves, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Rio Ave (3-0), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Confiante depois deste jogo?] «Jogo de sentido único, trabalhámos muito bem durante a semana, o mister deu-nos a ideia para este jogo. o adversário era difícil, mas tornámos o jogo fácil.

[É diferente jogar sem Paulinho] O Paulinho é um grande jogador, não merece tudo o que dizem dele. É forte psicologicamente e estamos todos com ele. O importante é todos darmos o máximo por este clube e vamos todos juntos até ao fim. Sentimo-nos bem de todas as maneiras, ficamos contentes com a vitória.

[Segue-se agora o FC Porto] Vamos trabalhar como trabalhamos sempre, o mister vai dar-nos algumas nuances para esse jogo e vamos dar o nosso máximo.»