O futebolista do Sporting, Pedro Gonçalves, pediu «desculpa» na tarde desta terça-feira por «uma das piores derrotas na história» dos leões e assumiu que, desde a paragem de março (em que foi à Seleção, mas não jogou ante México e EUA), não esteve no seu «melhor» a nível mental.

«Depois de pensar e estar mais calmo, venho pedir desculpa por uma das piores derrotas na história do clube. Sempre aceitei qualquer crítica, não tenho medo e assumo que não estive ao nível que este clube exige. Mentalmente desde que vim da paragem de março, não estive no meu melhor. O meu corpo queria, mas a minha cabeça andava sempre com um “travão de mão” com medo de me lesionar. Parece fácil, mas quem está lá dentro sabe o quão difícil é», começou por escrever, numa mensagem partilhada no Instagram, dois dias após a derrota por 2-1 ante o Torreeense, na final da Taça de Portugal.

Pedro Gonçalves puxou depois das memórias do seu percurso ainda na formação e de quando saiu de casa dos pais, de Vidago, para singrar no futebol, com o sonho de chegar a um Mundial por Portugal.

«Aquele miúdo que saiu de casa sem os pais aos 11 anos, foi para Espanha sozinho e esteve um ano sem competir, tinha o sonho de poder estar num Mundial e esse foi um dos meus grandes objetivos este ano», reconheceu, dizendo-se «uma pessoa que gosta de vencer» e que não se acomoda «e tenta sempre melhorar».

«Seis épocas no clube, sete títulos e seis finais perdidas. É triste ter tão poucos títulos. Agradeço à Bruna que puxa por mim todos os dias para ser uma pessoa melhor. Agora, aproveitar com ela e com as minhas duas filhas umas férias, para recarregar baterias e voltar mais forte», concluiu Pedro Gonçalves, focando-se agora nuns dias com a família.

O internacional português de 27 anos conquistou três campeonatos pelo Sporting (2021, 2024 e 2025), duas Taças da Liga (2021 e 2022), uma Supertaça (2021) e uma Taça de Portugal (2025).

Já esta terça-feira, o médio e capitão, Morten Hjulmand, tinha também reagido de novo, com uma mensagem nas redes sociais, após as declarações que também deu minutos depois da derrota no Jamor.