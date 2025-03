Vítima de lesão, Pedro Gonçalves não joga desde 10 de novembro, na altura frente ao Sp. Braga. Recentemente, o jogador do Sporting utilizou as redes para desmentir o uso de doping e esclarecer a lesão que o tem afastado dos relvados.

Ora, este domingo, Rui Borges, técnico dos leões, comentou a publicação do internacional português

«Disse isso do tendão e não especificou. Por isso também não vou especificar. Foi claro. O Pote simplesmente partilhou algo para as pessoas não acreditarem no que estava a sair nas redes sociais. Não tinha nada a ver com a lesão, mas com outros fatores», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Sentiu essa necessidade de explicar para fora. Não disse que era tendão, mas já expliquei que era uma lesão muito própria, que precisava desse tempo certo de recuperação correta. Foi a necessidade de se justificar perante algo que estavam a partilhar sobre ele», acrescentou.

Esta temporada, Pedro Gonçalves fez um total de 12 jogos, apontou cinco golos e seis assistências.

O Sporting recebe esta segunda-feira o Estoril, às 20h15, na 24.ª jornada da Liga.