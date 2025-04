O futebolista do Sporting, Pedro Gonçalves, regressou este sábado à competição, cerca de cinco meses depois de ter saído lesionado em Braga, no último jogo de Ruben Amorim como treinador dos leões.

No final do jogo, Pedro Gonçalves falou à SportTV do regresso e respondeu sobre a lesão, atirando esclarecimentos detalhados para mais tarde, dizendo apenas que foi um «erro» seu e que espera ter voltado «de vez».

Foi assim o regresso de Pedro Gonçalves, que nos poucos minutos em campo mostrou fome de bola. Veja o vídeo: