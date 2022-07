Pedro Gonçalves abriu o marcador aos 40m e levou o Sporting para o intervalo na frente do marcador frente ao Villarreal, num jogo disputado esta noite no Estádio do Algarve.

Aos 40m, «Pote» disparou de fora da área e a bola ainda bateu no poste antes de entrar na baliza dos espanhóis.

Um golaço que vale a pena ver.